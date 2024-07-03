焦點股》昇陽半導體：大股東助陣 漲停入列百元俱樂部

昇陽半導體在大股東助陣下，股價奔漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕再生晶圓廠昇陽半導體（8028）今股價開高走高，盤中飆上漲停鎖住，一舉上漲8.9元，站上百元大關，達100.5元新高，股價連4漲，截至9點45分，成交量逾1.6萬張，漲停委買張數超過1.2萬張。昇陽半導體從5月中旬以來，價量齊揚，股價累積漲幅將近一倍。

昇陽半導體5月28日召開股東會，全面改選6席董事及3席獨董，除第一大股東設備商均豪（5443）之外，第二大法人股東的無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）也進入董事會，加上董事長由前美光總裁梁明成出任，董事會與經營團隊陣容大有不同。

請繼續往下閱讀...

昇陽半導體今年上半年營運走淡，業績較去年同期下滑，但法人預期隨著兩大客戶逐季增溫，下半年再生晶圓需求可望增加，昇陽半導體營運動能可望將較上半年好轉，全年較去年持平或小幅成長。此外，昇陽半導體攜手均豪開發相關自動化設備，市場也傳出將延伸開發CoWoS先進封裝設備，為營運前景增多利多題材，觸動股價走強。

從籌碼面來看，外資上月買超昇陽半導體1113張、投信買超223張、自營商買超2204張。外資在連五賣之後，昨買超1605張，自營商賣超52張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法