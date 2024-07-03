資金暢旺題材多 富坦科技基金一個月漲近一成

人工智慧（AI）巨頭輝達（NVIDIA）面臨法國反壟斷指控。（示意圖，法新社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕輝達Nvidia面臨法國反壟斷指控，但下半年第一個交易日股價仍逆勢出頭維持平盤以上，加上其他重量級科技股也發威，不只美股四大指數全數上揚，那斯達克指數也續創新高，顯然這一波由生成式AI所帶動的科技投資浪潮氣勢仍相當暢旺，且將會持續延燒。

近期股市遭逢高點震盪，尤其是先前漲勢驚人的科技股回檔壓力更是不在話下，但就彭博資訊統計，以產業ETF資金流向部分，科技股今年以來吸引資金淨流入約有252億美元，受青睞的程度依然位居前位；美銀美林的全球經理人調查也發現，做多科技七雄連續數個月蟬連最擁擠交易，即便如此仍對整體科技股還保有淨20%的加碼配置。

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國內投資人亦十分熱衷於科技股，根據境外基金觀測站最新統計，投資標的為全球且申購狀況最活躍的前十名裡，科技型便佔四檔之多，而理柏資訊的績效也透露，六月以來近千檔境外基金中，資訊科技類也有四檔基金躋身前十，其中以富蘭克林坦伯頓科技基金在過去一個月漲幅達9.7%近一成的績效表現力壓群雄。

「投資要站在趨勢上」，基金專家觀察目前受歡迎的科技基金，因大多數皆有佈局科技七雄，因此表現也多在伯仲之間，而績效勝出的富坦科技基金，配置重心不侷限於此且也不只偏重AI題材，經理團隊也在其他關鍵的「數位轉型」主題上發掘亮點，包括估值較低、較為合理，但擁有和科技七雄相似概況的公司標的。

針對科技投資熱，投資人不能置身事外，但理財專家也提醒，產業特性也使得科技股波動風險高，進出時點相對難以掌握，長期投資不但能加以克服該困擾，並帶來更好的投資回報，以那斯達克指數為例，自成立起持續留在場中，迄今年化報酬率可保有一成水準，一旦因中途離場而錯過漲幅最佳的交易日，便會壓縮到回報表現，顯示長期投資更能有效掌握科技完整的爆發期，或是用最簡易的定期定額策略，分散進場風險，穩健卡位這波科技錢潮。

申購金額前五大境外科技基金績效%

基金名稱 一個月 一年 三年 富蘭克林坦伯頓科技基金 美元A（acc）股 9.7% 39.1% 26.6% 聯博-國際科技基金 A 美元 8.8% 44.9% 30.5% 貝萊德世界科技基金 A2 美元 7.9% 43.5% 24.3% 富達基金-全球科技基金 A股 歐元 5.7% 32.9% 50.0% 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股（美元） 3.3% 23.3% -3.8%

資料來源：理柏資訊，台幣計價至2024/7/1，取理柏環球分類為資訊科技產業且境外基金觀測站最新統計至2024/5月底申購金額最多前五名基金。記者吳滋雅製表。

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