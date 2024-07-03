特斯拉暴漲逾10％ 陸行之提6關鍵數字、中國市場內耗嚴重

特斯拉公布2024年第二季汽車產量和交車量，於市場預期，激勵昨（2）日股價暴漲10.2%。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠「特斯拉（Tesla）」週二（2日）公布2024年第2季汽車產量和交車量，皆優於市場預期，激勵2日特斯拉股價暴漲逾10%、來到每股231.26美元，寫下近半年以來新高點。知名半導體分析師陸行之今（3日）在臉書發文表示看法，並提6關鍵數字，認為特斯拉在中國市場還是被內耗的無法伸展開來。

首先，陸行之指出，特斯拉在今年第2季賣車44.4萬台，季增15%，年減5%，高於市場預期，感覺是新model 3賣的不錯（最近路上看到一堆），加上一些零利率促銷方案。

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第二，陸行之稱，其他models （S、X、Cybertrucks） 才賣2.16萬台，這應該是低於市場預期，怎麼感覺最熱門產品Cybertrucks季跟季比都沒什麼增加。

第三，特斯拉儲能技術（Energy storage）第2季部署暴增到9.4GWh，季增132%，年增157%，這樣加一加2024年第2季營收應該有機會超過245億美元，高於市場預期的239.8億；

第四，陸行之表示，中國市場第2季銷量季增10% vs. 全球的15%季增，表示特斯拉在中國市場還是內耗的無法伸展開來。

第五，特斯拉Energy storage的毛利率比電動車毛利率多了6百分點，不知道對2024年第2季整體毛利率提升是否有小小的幫助。

第六，特斯拉地2季銷量比產量多了3.3萬台，陸行之認為，這應該對降低第一季偏高的2.7個月庫存有幫助，而且也降低了以後殺價清庫存的壓力。

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