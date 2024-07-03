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台積電聯手金融上攻 指數漲293點收23172點

2024/07/03 13:46

台積電聯手金融上攻，指數漲293點收23172點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週二全面上揚，台股今在台積電開盤大漲16元，指數開盤跳空漲130.45點，以23009.82點開出，在台積電領軍電子股上衝，傳產與金融也全面走揚下，指數開高走高，在台積電大漲19元，加上金融指數漲2.83%下，終場指數漲293.06點，收23172.43點，成交量4967億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲19元，收979元，成交額233.08億元，排名第1；鴻海跌1.5元，收203元，成交額154.91億元，排名第2；奇鋐跌7元，收745元，成交額97.61億元，排名第3；聯發科跌5元，收1405元，成交額88.81億元，排名第4；創意漲60元，收1600元，成交額81.8億元。

所羅門漲3.5元，收172元，成交額62.41億元，排名第6；聯電以平盤52.7元作收，成交額58.83億元，排名第7；華碩漲6.5元，收479.5元，成交額57.69億元，排名第8；世芯-KY漲15元，收2470元，成交額52.96億元，排名第9；志聖以漲停206元，成交額52.77億元，排名第10。

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