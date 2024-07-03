出國注意！當心護照「4問題」恐讓假期泡湯

旅遊專家列出4點提醒旅客，出行前務必檢查護照是否有缺損。（示意圖，資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕夏日旅遊旺季來臨，旅遊專家提醒，每年都有遊客因為護照在機場面臨無法出入境、登機問題，因此列出4點提醒旅客，出行前務必檢查護照是否有缺損，不然小心可能導致假期泡湯。

英國《太陽報》報導，旅行社「eShores」的旅遊顧問透露，第1，護照上不要有太過新奇的紀念郵票（souvenir stamps）或郵戳。這些印章未經官方認可，可能被視為塗改或污損，導致護照被拒絕，影響到之後的行程。

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第2，水漬可能讓護照上的資料不清楚，以及保護膜翹起來，也可能被視為護照損壞，舉例來說，英國護照署（HM Passport Office）就表示，只要「頁面上有污漬」，就代表護照已經損壞。

第3，護照上有「裂縫、撕開痕跡、破洞、汙損」，這旅客最常面對到的問題。即使護照上的照片與資料可以辨認，但若海關認為文件不符合標準，是可以拒絕入境的，因為有破洞、切口通常都是把舊護照作廢。

第4，護照封面或裝訂鬆動、脫落，讓植入護照封皮與內襯裏頁之間的晶片露出來，這樣恐怕會被海關拒絕入境，旅客們應該用保護套防止護照被破壞。

文章建議旅客可以使用護照報護套進行保護，以降低護照封面或頁面有損害的可能性。

許多旅客都有個錯誤的認知，就是認為就算護照有點小缺損，在這個國家可以順利入境，那在別的國家也可以。不過每個國家和機場都有不同的規定，比如峇里島、越南、卡達、澳洲、美國等，對護照的要求都很嚴格。

eShores經理拉皮德斯（Gavin Lapidus）表示：「護照是你通往世界的大門，任何一點小破損都有可能讓你在機場報到時發生問題。」

皮德斯指出，大多數護這可以使用十年，在這之間可能會出現一些磨損，而若護照被檢查出來有損壞、竄改等，就會面臨拒絕出入境問題，從而導致假期結束。因此他建議，若旅客們擔心因護照問題導致旅遊被取消，可以直接去申請換發新護照，確保旅程順利進行。

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