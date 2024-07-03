上海沒錢了？跟「佛祖」借450億元短期周轉 當局這樣回應

傳上海市要求轄區內寺廟臨時借款人民幣100億元作為短期週轉債務，其中以靜安寺貢獻48億人民幣最多。（圖為上海靜安寺，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國上海市傳出財務問題，中媒報導，上海市財政局1位消息人士透露，上海市要求轄區內寺廟臨時借款人民幣100億元（約新台幣453億元）作為短期週轉債務，其中以靜安寺貢獻最多，達48億元人民幣（約新台幣218億元）。此消息一出引起廣大討論，不過上海市相關部門對此否認，表示純屬謠言。

據中國《財聯社》、《澎湃新聞》、《金融界》報導，1張顯示來源為《網易新聞》的截圖在中國社群平台流傳，標題是「地方財政的緊張程度，可能遠超你的想像，我們是真的沒錢了」。內容是1名上海市財政局的工作人員透露，上海向轄區寺廟臨時借款人民幣100億元的香火錢做為短期周轉債務，並指出其中貢獻最大的是靜安寺，提供了高達人民幣48億元的香油錢。

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對此《網易》也對此進行調查，指出沒有任何網傳圖片有涉及上海財政相關訊息，圖片顯然是有人進行偽造。

上海市民俗宗教部門及財政部門目前也針對內容闢謠。上海市財政區預算處處長表示，今年上半年上海地方一般公共預算收入平穩有增，財政總體沒有問題，具體數字這個月就會依照規定公布。

根據中媒報導，目前警方已對相關謠言進行調查，會將造謠者移送法辦。

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