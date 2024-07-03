遊首爾注意！「北村韓屋村」實施宵禁 違者直接開罰

「北村韓屋村」是韓國首爾鐘路區的一個知名觀光地，如今遊客多到擾民，導致當局祭出宵禁。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「北村韓屋村」（Bukchon Hanok Village）是韓國首爾鐘路區的一個住宅區，該處過去是朝鮮時代貴族的居住地，有許多經過修復的韓國傳統房屋「韓屋」，保留相當完整，因此成為首爾旅遊首選目的地，全天候都有大批遊客參訪，但這卻使當地居民不堪其擾，鐘路區週二（2日）因此宣布，未來遊客在晚上將禁止進入北村韓屋村的部分地區，違規將被處以罰款。

截至2023年，北村韓屋村的人口約為6100人，每年卻吸引約644萬名遊客造訪，遊客比居民多1000倍以上。由於噪音、垃圾、違規停車等原因，北村韓屋村的人口不斷流出，在過去5年內減少27.6％，從2018年的8437人減少到2023年的6108人，鐘路區政府接獲的相關投訴，也從2018年的56起增加到2023年的202起。

請繼續往下閱讀...

鐘路區政府指出，北村韓屋村區域內，將依照居民投訴程度高低，細分為紅橘黃3區，紅區是韓屋密集、遊客較為集中的北村路11街（Bukchon-ro 11-gil ）一帶，從下午5點至上午10點，禁止遊客進入，違者可處約10萬韓元（約新台幣2566元）罰款。

橘區的北村路5街（Bukchon-ro 5-gil）及桂洞（Gyedong-gil）一帶，雖然不限制參觀時間，但會派工作人員引導遊客們減少噪音，黃區的北村路12街（Bukchon-ro 12-gil）則是加強監控。

鐘路區政府預計今年10月開始試行該政策，並在明年3月全面實施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法