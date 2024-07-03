鮑爾放鴿拉抬美股！特斯拉狂飆10％ 台積電ADR升1.96％

美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，及特斯拉股價飆漲10.2%提振下，美國股市收紅。（路透檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週二表示，對過去一年對抗通膨的進展感到滿意，希望在有足夠信心開始降息之前看到更多進展。鮑爾釋出鴿派訊號，及特斯拉股價飆漲10.2%提振下，美國股市收紅，道瓊上漲162.33點、0.41%，標普500及那斯達克指數分別上漲0.62%、0.84%，費城半導體指數漲1.24%，台積電ADR上揚1.96%，收在175.70美元。

綜合外媒報導，鮑爾在葡萄牙舉行的央行論壇上表示，「我們在通膨降至目標方面取得了相當大的進展」，數據表明正在物價漲幅回落的道路上，在開始減少或放鬆政策之前，希望對通膨持續下降至2%更有信心。

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當被問及是否認為Fed可能在9月降息時，鮑爾表示，今天不會提供任何具體日期。他也說：「我們很清楚，如果行動得太早，可能會前功盡棄。如果做得太晚，可能會不必要地破壞復甦和擴張。」

此外，電動車製造商特斯拉公布第二季汽車交車量下降5%，但沒有預期糟糕，股價飆升10.2%，為1月初以來最高。其他大型如股蘋果上漲1.62%，亞馬遜和Meta也攀升1.42%、0.96%，輝達則下跌1.31%。

道瓊指數上漲162.33點或0.41%，收39331.85點。

那斯達克指數上漲149.46點或0.84%，收18028.76點。

S&P 500指數上漲33.92點或0.62%，收5509.01點。

費城半導體指數上漲67.85點或1.24%，收5544.99點。

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