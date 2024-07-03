傳蔡鎮宇「二合一」併購安泰、京城銀 金管會：並未收到任何申請

對於市場傳出蔡鎮宇擬買下兩家銀行再合併，但銀行局強調，沒收到相關併購申請案件。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕今天市場傳出，霖園集團「蔡家老三」蔡鎮宇擬採取「二合一」先買下安泰銀行及京城銀行，再推動兩家銀行合併。對此傳聞，金管會銀行局2點回應，並沒有收到相關申請；對於是否涉及違反「金金分離」？銀行局強調，「金管會也是第一次看到這樣的訊息」，對於相關市場傳聞，我們不評論。

近日，市場屢次傳出有金融機構要併購的消息，這次傳出，國泰金控董事長蔡宏圖胞弟、前國泰金副董事長蔡鎮宇，要同時併購安泰、京城兩家銀，然後再合併為一家銀行。

請繼續往下閱讀...

對此，銀行局主秘侯立洋提出2點回應，第一、蔡鎮宇並未在國泰金擔任何職務；第二、金管會沒有收到相關併購申請案件，對市場上併購的個案訊息，我們是不予評論。

外界關注，若同時買下兩家銀行，是否涉及違反金金分離，同一負責人擁有兩家金融機構？

侯立洋回應說，就通案來說，若是不同金融機構擔任負責人，才會有利益衝突問題；而現在要確認的是相關案件是做財務性投資，還是之後要做整併的策略性投資；因為不同規劃，就有不同規定。

「有需要的話，可以依循相關法令提出申請，或事先來溝通」。侯立洋坦言，基本上相關法令都很清楚，目前沒有收到相關訊息或申請，都只是假設性的提問，要看其未來規劃再做綜合考量。

侯立洋表示，這是得看實際個案，要看其未來規劃及投資架構，未來有沒有合併想法，換言之，也要等確實案子送進來，才能進一步討論或研議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法