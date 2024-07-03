財委會再審「調降壽險業海外投資」 金管會：不支持

週三立院財委會排定審議「調降壽險業海外投資上限，金管會仍維持「不支持」態度。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由國民黨立委羅明才等17人擬將壽險業海外投資上限大幅降低，該法案修正案曾在4月22日排入審查，但遭金管會反對，最後主席宣布「擇日再審」；週三（3日）立院財委會再度排入本案，金管會並未再次出具報告，但重申「不支持」該項修法。

本週財委會召委是羅明才，週三議程為繼續審查「羅明才版」的保險法第146條之四修正案，要將保險資金投資海外上限比重，從原本的45％大幅調整為25％，也就是大幅縮減海外投資額度。

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本案曾在4月下旬排入立院財委會審查，提案人羅明才表示，這項修正案預計可以讓我國壽險資金，至少回流數兆元，若修法通過、資金流向台股「大盤指數要上3萬點也沒問題」。不過，當時的金管會主委黃天牧與保險局長施瓊華，兩人雙雙表達不支持態度，最後未進入審查，宣布「擇日再審」。

根據上次出具報告，當時金管會提出4項理由，反對調降海外投資上限，包括：台灣實質薪資負成長與壽險海外投資無關、國內無合適與保單匹配的投資標的、影響損益也無法設計合適的保單、大量海外資金匯回恐致新台幣劇烈波動等。

雖然與上次不同是，金管會主委已經換成彭金隆，不過，金管會保險局強調，「我們立場與態度不變」。

此外，金管會也針對「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設推動」進行專案報告。

對此，金管會出具報告指出，將跨部會提出三大措施，引導壽險資金入公共建設，包括：一、增加公共建設案源，二、增加公共建設金融商品種類，三、建立跨部會單一窗口協助排除法規障礙。

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