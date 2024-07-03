被繼承人遺有股利 課稅方式看這個日期

北區國稅局表示，被繼承人死亡後領取的股利，是否併入遺產申報，依除權息日而定。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，被繼承人所遺上市、上櫃或興櫃公司股票，除股票本身應申報遺產稅外，股票發行公司配發的股利，是否應併入遺產總額申報，依除權息日而定。

北區國稅局說明，「除權（息）日」是指「除權（息）交易日」，即在除權（息）日前一天持有股票，可以參與配股配息。若被繼承人遺有上市、上櫃或興櫃公司股票，如除權息交易日在被繼承人死亡日之前，則被繼承人已取得領取股利的權利，應申報遺產稅；若除權息交易日後所配發的股票及現金股利，屬繼承人所得，應課徵繼承人的綜所稅。

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舉例說明，甲君在今年2月28日死亡，遺有A上市公司股票，A公司公告除息日為2月15日，並於3月30日發放現金股利，另於3日1日為除權日，4月15日為股票股利發放日；因甲君死亡前已取得配息的權利，因此現金股利應併入甲君遺產總額課徵遺產稅；之後，A公司於4月15日配發的股票股利，屬繼承人的所得，應由繼承人申報綜所稅。

北區國稅局提醒，被繼承人死亡遺有財產者，納稅人應於被繼承人死亡之日起6個月內辦理遺產稅申報，若有正當理由不能如期申報者，可於申報期限屆滿前，以書面申請延期，延長期間以3個月為限。

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