中國復星82億出售北海道星野度假村

中國復星國際1日宣布，將以以408億日圓出售旗下北海道知名滑雪勝地「星野TOMAMU度假村」給不動產投資公司YCH16。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕深受各國旅客歡迎的日本北海道的知名滑雪勝地「星野TOMAMU度假村」，2015年被上海豫園旅遊商城公司以183億日圓收購，但其母公司中國復星國際（Fosun Group），7月1日宣布以408億日圓（82.48億台幣）出售給不動產投資公司YCH16。

《日經亞洲》報導，復星國際表示，旗下的豫園商城將把「星野TOMAMU度假村」母公司新雪（Shinsetsu）99.998%股權股權出售給日本商人鈴木大亮旗下的YCH16，出售價格為408億日圓。

請繼續往下閱讀...

「星野TOMAMU度假村」是兼具滑雪場、飯店和泳池等的綜合度假設施，以北海道壯麗的自然風光為號召，一直深受各國旅客歡迎。截至2023年，新雪的資產規模達438億日圓，淨利為6.11億日圓。

復星國際今年稍早出售葡萄牙商業銀行的部分股權，今年5月並向荷蘭銀行（ABN Armo）出售旗下子公司所持有的德國私人銀行HAL所有股權，套現6.7億歐元（234.6億台幣）。復星國際子公司復星醫藥今年6月也出售所持有的印度製藥商Gland Pharma 5%股權，得款近1.72億美元（56.1億台幣）。

根據港媒統計，從2022年至今，復星國際持續進行「瘦身」行動，集團持續變賣子公司的股權及資產，2年內合計回收的款項達到566億元人民幣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法