3類長照機構免徵房地稅 財部公告認定原則

財政部今公告長照機構免徵房地稅認定原則。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公告「長期照顧服務機構使用房地免徵房屋稅及地價稅認定原則」，財團法人社區式、機構住宿式及綜合式服務類長照機構，可申請免徵房地稅，且興建期間得以籌設許可先行認定；不過，若逾期未動工、籌設許可廢止或減免原因消滅等，應恢復課稅。

財政部說明，財團法人依長照相關法規，經地方政府長照機構主管機關許可設立的社區式、機構住宿式及綜合式服務類長照機構，以長照機構主管機關核發的設立許可證書，認定是否為私立慈善救濟事業、社會救濟慈善事業；經核准籌設興建的長照機構，於興建期間得以籌設許可，先行認定免徵房地稅。

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財政部指出，稽徵機關應請長照機構主管機關協助審認該機構的收費確實非以營利為目的，且不違反長照目的，以及其會計帳簿與財務報表足證全部收益直接用於長照業務。此外，長照機構興建期間，以建築管理機關建造執照核發日至發給使用執照日止計算；已取得設立許可的長照機構，經該機構主管機關核准擴充者，亦同。

不過，長照機構興建期間，土地經核准免徵地價稅案件，有下列情形之一者，應恢復課徵：1.建造執照核發後逾期未開工，致執照失效，視同未興建，應恢復徵收地價稅，並補徵原免徵稅款；籌設許可經撤銷者亦同。2.建造執照核發後已動工興建，但逾核定的建築期限仍未完工，致該執照失效，應自核定建築期限的次年起，恢復徵收地價稅。3.籌設許可經廢止者，自次年起恢復徵收地價稅。

另外，財政部表示，長照機構興建完成後，其使用的房地經核准免徵房地稅案件，原減免原因、事實有變更或消滅時，財團法人應依規定向稽徵機關申報恢復課稅；未依規定申報者，依相關規定補稅及處罰，財團法人以現有房地供長照機構使用者亦同。

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