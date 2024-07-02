北富銀申設東京分行獲准 今年以來申設海外據點最多國銀

金管會今天核准北富銀赴日申設東京分行。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行積極插旗日本市場，再傳新成果！金管會今天（2日）公布，核准同意台北富邦銀行赴日本申設東京分行，由於這也是2024年以來，北富邦獲准申設海外據點的第3件，位居國銀之冠。

北富銀近來積極設置海外據點，其中，金管會今年已經在2月核准北富銀申設印度孟買分行，3月同意赴韓國設置首爾代表人辦事處，今天又再度核准其於日本設立東京分行，是今年以來獲同意赴海外設據點件數最多的國銀。

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金管會表示，截至去年12月底止，北富銀行海外據點，計有1家子銀行、5家分行及2家代表人辦事處等8處，分別設置於越南、香港、中國、新加坡、印尼及澳洲等地區。

北富銀為何選擇插旗日本，申設東京分行？對此，銀行局主秘侯立洋轉述，北富銀考量日本為全球主要經濟體之一，與我國雙邊貿易往來密切，規劃於日本設立東京分行，以延伸該行金融服務觸角至東北亞，逐步建構該行完整海外服務網絡。

其次，根據金管會統計，今年以來赴日本申設海外據點分別是台灣銀行的福岡辦事處、合作金庫銀行的東京分行共2家。

而就整體來看，目前為止，國銀於日本已設有分支機構者，計有臺灣銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、玉山銀行、台新銀行及中信銀行等8家；未來加上「首度插旗」的合庫及北富銀，國銀布局日本市場的銀行將增為10家。

其中，由於合庫申設東京分行獲金管會同意的時間是在2月6日，因此，預估合庫成為第9家、北富銀是第10家插旗日本市場。

依照國銀海外據點設置辦法及程序，除了我方主管機（金管會）同意核准後，還要當地國家的主管機關點頭同意，才能取得營業執照。

此外，根據金管會統計，今年首季國銀在日本據點的稅前盈餘達9.9億元，較去年同期的6.4億元，年增率高達54.4％，獲利成長幅度最受矚目。

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