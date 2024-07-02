群光上半年營收衰退 看好下半年強勁成長

群光電子6月營收83.6億元，月減2.2%、年減7.5%。（群光提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕群光電子（2385）6月營收83.6億元，月減2.2%、年減7.5%；第2季營收達246.7億元，季增8%、年減2.7%；上半年營收累計達475.2億元、年減1.17%，儘管如此，營運團隊仍看好下半年將強勁成長。

群光表示，目前公司在筆電鍵盤、影像模組以及電源供應器的市占率皆為全球最高，觀察今年以來旗下3大產品線中，鍵盤與相機模組出貨表現強勁，上半年2區塊的營收皆已年增雙位數百分比，顯示筆電相關需求穩健成長。

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法人認為，2024下半年各大PC品牌商持續推出AI PC新機種，群光將可全面受惠，預估全年營收將繼續穩健成長，獲利表現優於營收的成長幅度，有機會再寫下歷史新猷。

此外，由證交所公布的2023年度「非擔任主管職務」的「全時員工薪資資訊」顯示，群光員工平均薪資209.9萬，於所屬的電子零組件業中取得第2名，若排除員工100人以下公司的篩選標準，群光的平均薪資則為第1名。

與電腦及週邊設備同業相較，群光電子的平均薪資高於第1名的175萬達20%，亦高於該產業類別的同業知名廠商，在全體923家上市櫃公司中，群光電子平均薪資排在第21名，更較前一次大幅進步9名。

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