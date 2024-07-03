誰能擊敗輝達？美媒稱它根本沒有天敵

美媒報導，目前輝達根本不存在有天敵。圖為輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很多人都在問，誰能打敗目前控制80% AI 晶片市場的輝達？美國《財星》報導，根據幾位知名分析師的意見，這個問題是錯誤的，因為正如其中一位分析師Futurum Group執行長丹尼爾紐曼（Daniel Newman） 所說，「目前輝達根本不存在有天敵 」。

輝達的圖形處理單元 （GPU） 最初於1999年為PC電玩遊戲中的超快3D圖形而創建，結果非常適合訓練大規模生成式AI 模型，這些模型越來越大，來自OpenAI、Google、Meta等公司。如今，這種培訓需要使用大量的人工智慧晶片。多年來，輝達的GPU一直被認為是最強大且最受歡迎。

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輝達產品價格當然不便宜：訓練頂級的生成式人工智慧模型需要數萬個最高端的GPU，每個GPU的成本為30000到40000美元。例如，特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）最近表示，他的公司X.ai的Grok 3模型需要在10萬個Nvidia頂級GPU 上進行訓練才能成為特別的東西，這將為輝達帶來超過30億美元的晶片收入。

輝達的成功不僅是晶片的產物，還在於使晶片易於存取和使用的軟體，輝達的軟體生態系統已成為大量專注於人工智慧的開發人員的首選。

紐曼表示，相較之下，輝達的競爭對手超微控制著全球GPU市場約12%的占比，超微確實擁有競爭力的GPU，並且正在改進其軟體，但它沒有現有的開發人員用戶群。

此外，雖然亞馬遜AWS、微軟Azure和Google雲端等大型雲端服務供應商都生產自己的專有晶片，但他們並不打算取代輝達。相反地，他們希望有多種人工智慧晶片可供選擇，以優化自己的資料中心基礎設施，降低價格，並將雲端服務出售給最廣泛的潛在客戶群。

J. Gold Associates分析師傑克·戈爾德（Jack Gold） 解釋說：「輝達贏得早期勢頭，當你建立一個快速成長的市場時，其他人就很難趕上。」他表示，輝達在創造獨特的市場方面做得很好。

Wedbush股票研究資深副總裁Matt Bryson補充道，要取代輝達的晶片來訓練大規模人工智慧模型尤其困難，他解釋，這是當今大部分運算能力支出的用途，「我認為這種動態變化在未來一段時間內不會發生」，他說。

然而，輝達也必須警惕反壟斷問題。路透週一報導，輝達將因「涉嫌反競爭行為」而受到法國反壟斷監管機構的指控，這將使其成為第一個這樣做的監管機構。在美國，司法部目前正對輝達進行調查。任何反壟斷案件都可能減緩輝達的發展速度，同時也為較小的競爭對手留下縮小差距的空間。

輝達的競爭對手當然可以利用可以獲得的任何優勢來追趕，但至少從目前來看，輝達似乎坐穩了龍頭寶座，很難撼動。紐曼表示，當然可以說，輝達將自己設定為幾乎無價地，除非它真的自傷，導致市場發生變化；否則，輝達目前幾乎沒有天敵。

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