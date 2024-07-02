橘焱胡同聯手星宇航空 開設星胡同打造航線料理

橘焱胡同攜手星宇航空、VG TAIPEI三方共同在大巨蛋開出星胡同燒肉，打造「航線料理」。（橘焱胡同提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕橘焱胡同（2761）攜手星宇航空、VG TAIPEI三方共同在大巨蛋開出星胡同燒肉，打造「航線料理」，每道菜代表不同航線，橘焱胡同董事長吳念忠表示，星胡同未來展店不限台灣市場，也計劃跟隨星宇航空的航線至全球各大城市設點。

吳念忠表示，星胡同結合餐酒館、法式料理的元素，以雙人套餐為主，雙人套餐價格4960元，第3位用餐加價2480元，菜單獨創「航線料理」風格，每道料理像是搭著星宇航空飛往不同城市的航線，從舊金山、東京、京阪、曼谷、札幌、福岡到沖繩。

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走進店內彷彿置身於飛機機艙的用餐空間，一旁還有販售星宇小舖的商品，首家星胡同也經過星宇航空董事長張國煒親自試菜通過才開始試營運。

橘焱胡同目前旗下共13個品牌，全球門市共47家，包括台灣40家、海外7家，橘焱胡同為營運穩定成長，於2023年下半年至2024年上半年增加汰弱留強力道，關閉4間門市，強化企業體質。

同時同時以多品牌策略發展台灣餐飲市場，截至6月底，已新開7家門市，分別為胡同燒肉、星胡同、天婦羅 杉村、開丼及唬唬，其中5家門店皆於6月開幕，透過增加市佔率搶攻暑假商機，新品牌「BHC韓式炸雞」也將進駐大巨蛋。

今年總共將淨增逾10間門市，將積極進駐各指標百貨商場，並可望多品牌同時進駐同一個百貨商場，以發揮綜效及增加集團競爭力，亦透過數位工具進行主動式行銷及強化會員經營，增加集團營運表現。

除餐飲營收外，橘焱胡同零售業務也持續發展，過往零售業務的商品主要為精修手切肉品及聯名商品，去年下半年起也積極開發自有品牌的產品，如：胡同元氣燒肉起士捲及胡同燒肉粽等，透過增加商品及增加通路擴大零售業務營收。

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