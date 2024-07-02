全台首份住宅健康報告 揭露居住逾400個痛點

寶舖建設董事長劉克健（中）偕同社團法人台灣幸福健築協會，發布全台首份「住宅健康透明度調查報告書」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價飆歷史新高，房貸負擔史上最沉重，即便咬緊牙關買房了，但入住後卻發現居住品質不如預期，有建商透過20年蓋樓經驗，從空氣品質、水質、光害、建築本身結構設計等彙整出超過400個居住痛點，並與社會法人共同發布「住宅健康透明度調查報告書」。

社團法人台灣幸福健築協會指出，今年以來台灣發生多起因建物不良導致的憾事，像是因強震倒塌、電纜線短路引發火災等，無論結構設計、管線配置或建材安全等方面，皆需要加強理解與重視，面對災害意外或有修繕需求不致手足無措。

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因此，發布全台首份「住宅健康透明度調查報告書」，委託市調公司及信義房屋數據中心執行調查，統計分析近千份調查與訪談結果，從病態建築症狀出發，更基於國際WELL健康建築標準，以空氣、水、聲音三大面向探討居住品質，深入掌握國人居住現況與建築認知。

根據調查結果顯示，高達97%民眾認同獲知完整建築資訊至關重要，但卻有逾8成民眾家中選用的建材和傢俱未經第三方單位施行甲醛檢測，此外，超過6成民眾飽受水管、屋外噪音所擾，同時6成以上民眾家中未有過濾設備，更有7成老屋出現壁癌斑駁情況。並可見許多民眾居住於潮濕、室內空氣品質不佳、飲用水堪憂等疑慮的病態建築之中。

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