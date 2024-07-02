IPP創首例！中佳找台電買「空汙排放權」每年買逾百噸

中佳電力公司規畫在台中港興設燃氣複循環電廠。圖為台中火力發電廠。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕全新民營電廠創先例！全新的中佳電力是國內民營電廠（IPP），去年在環評遇到挑戰，被要求執行空污抵換，中佳電力總經理蔡昌言透露，打了上萬通電話給中彰投地區的工廠，無人有合作意願，因此中佳找上碳排大戶、也是空汙減量前段班的台電，雙方簽署「空氣汙染物排放權」讓售合約，中佳每年約採購100多噸的排放量，估計25年期間要花9到10億元。

中佳電力位於台中，因不像老牌國光、麥寮電廠，並無舊有設備可進行空污抵換，環評時「新建」電廠被要求要需降低空汙。蔡昌言表示，半年內打了上萬通電話給台中、彰化、南投等地的工廠，要協助廠商進行鍋爐改善，降低氮氧化物、硫氧化物等，未料，業者不是設備汰換等獅子大開口，就是抵減量要自留，中佳眼見難以取得環評，找上台電求助。

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蔡昌言說明，台電的減碳是高標準，均比法規要求還要嚴格，因此才有餘裕度可協助中佳。

而此次合作有兩大重要意義，蔡昌言表示，中佳是全台第一個和台電簽署 「空氣汙染物排放權」讓售合約的民營電廠，獲得認可後於去年5月22日順利取得中佳燃氣複循環電廠興建計畫環評核備函，且他強調，中佳購入的排放量也高於環評要求，將是第一個執行1.2倍空污抵換的民營發電廠 。

根據中佳估算，每年將向台電採購約100多頓的排放量，預計要執行25年，預算達9-10億元。

另外，中佳於今年6月28日獲行政院同意中佳燃氣複循環電廠興建計畫之電廠工程主體發電設施、輔助設備及其他附屬建築物列為特種建築物， 是近 16年來第一家通過環評及特種建築物審查新建IPP。

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