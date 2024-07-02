股匯雙殺！台幣重貶近1角收32.627元

台幣重貶近1角收32.627元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走低，大跌近200點，新台幣兌美元匯率受到外資熱錢大舉撤退以及亞幣持續探底連動，盤中重貶1角，最後收在32.627元，貶8.1分，匯價連2黑，創近2個半月新低，成交量18.12億美元。

台股今日在電子權值股走弱以及鴻海貼息演出下，終場下跌179.2點，收在22879.37點，失守23000點，三大法人合計賣超305.39億元，其中，外資賣超247.9億元。

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外資在集中市場擴大賣超且匯出，加上美元指數勁揚，日圓、人民幣持續探底，新台幣早盤貶破32.6元後，午後貶勢擴大，最低觸及32.646元，重貶1角，尾盤才在央行進場調節下，貶勢稍有收斂，未收在當日最低。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日大漲0.35%、韓元狂殺0.5%、日圓重挫0.4％、台幣貶0.25%、新幣貶0.23%、人民幣貶0.04%。

匯銀主管表示，上週美國公布通膨率降至3年低點後，本週各界關注就業數據的表現，儘管市場預期聯準會9月降息機率超過6成，但因股市漲點已高，加上歐洲、美國大選干擾，金融市場普遍認為，若川普當選，可能擴大財政支出，對中加徵關稅，不僅使美國財政赤字更加嚴重，也會加劇通膨，降息恐再遞延。

週一美債殖利率再度攀升，美日利差擴大下，日圓兌美元盤中殺至161.743，再創38年新低價紀錄；人民幣在岸價、離岸價也持續走低，雙雙創下去年11月以來新低。

在人民幣、日圓貶勢不止，台股又面臨修正，外資熱錢匯出下，新台幣繼昨日貶破32.5元後，今日貶破32.6元價位，接下來不排除回測4月中旬低點32.675元。

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