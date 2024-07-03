台積電帶動日本地價 熊本菊陽町路邊土地漲24％

日本熊本縣菊陽町是農業小鎮，也是台積電新工廠所在地，路邊土地價值增加24%。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於日本旅遊業強勁復甦和半導體晶片業復興，土地價格大漲，馬路邊土地的價值也創下有史以來的最大漲幅。

根據國家稅務局週一公佈的數據，有風景如畫的日本阿爾卑斯山滑雪和徒步旅行聞名的北海道白馬村，土地價格增幅最大，去年增長32.1%。熊本縣的菊陽町是一個農業小鎮，也是台積電新工廠的所在地，位居漲幅第二，路邊土地價值增加24%。全國範圍路邊土地價值平均增長2.3%，連續第3年增長，也是自2010年獲得可比較數據以來增長最快的一次。

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日本幾十年來首次出現通貨膨脹，加上日圓疲軟和吸引外國投資者的低借貸成本，都促進日本房地產市場的復甦。根據國土交通省的數據，去年農村土地價格出現30年來的首次上漲。

稅務機關的路邊土地價值數字是透過分析最近的銷售價格和其他數據確定，用於計算遺產稅和贈與稅。這些數值截至今年1月1日，並與2023年同期進行比較。

日本提高國內晶片產量的努力，吸引台積電等公司來到熊本。台積電正計劃在現有工廠附近建造第二座晶片製造工廠，預計於2027年底開始營運。

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