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對中國經濟前景失去信心 西方投行去年在中裁員13％

2024/07/02 16:28

2023年西方投資銀行在中的員工人數僅剩1781人，比2022年下降13%。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導， 由於中國成長放緩衝擊到利潤，西方投資銀行停止在中國長達多年的擴張，並大舉裁減員工；2023年華爾街和歐洲投資銀行旗下的7家中國證券部門，有5家出現虧損或利潤大幅下降，被迫進行裁員，員工人數僅剩1781人，比2022年下降13%。


在房市持續疲軟和美中地緣政治緊張局勢加劇的情況下，中國的資本市場活動放緩。美國諮詢業者亞洲集團（The Asia Group）中國區主管韓林表示：「西方投資銀行陷入了惡性循環，交易流（deal flow）減少意味了對在岸產能的投資減少，因而限制了進一步的交易流。」
韓林指出，當印度、東南亞和美國的機會看起來更濃厚時，一些投資銀行對中國早已失去耐心。


2023年由於交易和公開上市案件減少，導致手續費大幅下降，西方投資銀行在全球裁員逾6萬人。中國業務的減少與西方投資銀行先前的期待成鮮明對比，他們原先希望即使其他地區的業務放緩，他們在中國的業務仍將持續成長。


摩根大通執行長狄蒙在5月的1場會議中坦承，公司在中國的部分投資銀行業務已呈現「斷崖式下跌」。


2023年，摩根士丹利中國部門出現2019年以來首度虧損，並在年報中表示，中國業務環境「一直充滿挑戰」。摩根大通在中合資企業的利潤則下降55%，達1.19億元人民幣（5.3億台幣）。


2023年與合資伙伴拆夥的高盛中國，在2022年轉虧為盈，但利潤僅1.93億元人民幣，低於2018年以來的任何一年。


Dealogic的數據顯示，截至5月為止，中國的首次公開募股（IPO）規模僅83億美元（2708億台幣），為2009年以來最低水準。

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