身家超車比爾蓋茲 前微軟CEO鮑爾默成全球第6大富豪

前微軟執行長鮑爾默（Steve Ballmer）成為全球第6大富豪。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，微軟前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）週一（1日）在彭博全球富豪榜上的排名首次超越其前老闆、微軟聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates），躍居全球第6大富豪。

綜合媒體報導，根據彭博全球富豪榜顯示，鮑爾默財富達1572億美元（約新台幣5.12兆元），排名全球第6大富豪，僅落後於首富馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、LVMH集團行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）、Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）與Google聯合創辦人佩吉（Larry Page），而比爾蓋茨排名第7名。

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報導指出，鮑爾默1980年加入微軟，是微軟的第24名員工，也成為比爾蓋茨聘用的第1位商業經理，2000年鮑爾默被任命為微軟的CEO，並在2008年接替比爾蓋茨成了微軟公司的總裁，直至2014年退休離開微軟。

鮑爾默退休後，同年成為微軟最大的個人股東。根據監管文件顯示，鮑爾默在退休時擁有3.33億股微軟股票。倘若鮑爾默仍保留了微軟大部分股份，那麼在其淨資產中，有超過9成的部分是微軟股票。

微軟1日股價收在456.73美元，漲幅2.19%。

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