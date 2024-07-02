台南購屋女多於男 30至40歲購屋主力

近5年來台南購屋女多於男。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕女力崛起！南市地政局統計，最近5年（2020年至2024年第1季）的台南建物買賣交易量顯示，男女購屋的比例平均約為1：1.04，且近年來每年皆為女性比例高於男性，顯示女性在經濟實力和自主決策能力上顯著提升，也反映出購置房產時的性別平衡趨勢。

地政局指出，另分析購屋年齡層，引人注目的趨勢是，30至40歲的壯年族群是建物買賣市場的主要購屋主力，佔比為34.82％，其次是40至50歲的中年族群（25.32％），顯示已進入職場且具有穩定收入或資產的民眾對於置產或投資的積極性。此外，年輕族群（20至30歲）比例為17.39％，也展現其購屋實力，其購買力逐步增強將是不動產市場發展的重要動力。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，隨著社會經濟環境的變遷，加上政府推動的性別平等政策，使得女性在房地產市場中的角色愈加重要，女性在購屋決策中所佔比例上升，不僅體現經濟自主性的提升，也顯示對台南房地產的投資意向與信心。

地政局長陳淑美表示，台南自2020年至2023年，每年的建物買賣交易量均維持在2萬3000棟以上，且於2023年第4季，來到近5年的最高峰，高達8300棟。此外，新屋（第1次移轉）的市場比例也明顯增長趨勢。

另新屋交易量在總體市場中的比例逐步提升，特別是在2021年第2、3季、2022年第3季和2023年第4季，新屋佔比皆超過40％，顯示近5年隨著南市房地產市場穩定發展，預售屋買氣熱絡。

地政局強調，將嚴查不動產投機炒作，給年輕人一個健全的不動產交易市場。

台南市不動產（建物）買賣登記人數，按性別分析趨勢。（南市地政局提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法