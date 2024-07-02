台股企業盈餘年成長逾兩成 野村投信：台股多頭行情不墜

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，台股企業盈餘年成長逾兩成，台股多頭行情不墜。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上半年大漲，不少投資人憂喜參半，對於股下半年行情，野村投信表示，全球央行貨幣政策開始轉向、經濟基本面優於預期，台股企業盈餘成長持續上修預估達兩成以上，支撐多頭行情不墜，看好族群包括半導體、高速運算、伺服器、AI及邊緣AI應用、重電及綠能等。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，AI投資題材多元廣泛，第一波聚焦在晶片及伺服器等產業以及雲端服務供應商，第二波趨勢以生成式AI驅動資料中心需求，且需求將逐漸擴及到AI邊緣裝置、邊緣運算及相關應用；其中，高效能AI晶片正是讓技術走向現實的最重要核心，根據Gartner研調數據預估，AI半導體市場從2023年至2028年將有24.2%年複合成長率。

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她也說，另一個值得關注的是重電，AI發展帶動用電需求激增，一座資料中心耗電量相當於3000戶家庭。全球有超過8000座資料中心，根據IEA預測，未來資料中心數量會爆炸性成長，用電量成長30%-100%，缺電議題急迫需要解決，台電2022年提出《強化電網靭性建設計劃》，將在10年內投入總計5645億元預算，專業機構上修相關企業未來盈餘成長動能，預估相關產業可享有「價值重估」帶來的評價提升。

姚郁如表示，下半年變數包括美國利率政策走向與總統大選牽動市場情緒，以及僵持不下的中東戰爭使得地緣政治風險再度攀升；然而，台股依舊表現強勁，其中AI 引領風潮，由資料中心逐漸擴及邊緣裝置，而AI需求成長優於其他科技產業，電子類股仍是成長性最佳主旋律，傳產方面看好重電、綠能等類股。

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