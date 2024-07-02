今年已超徵稅收1479億 卓榮泰：先補差短、再補債務

國民黨立委謝衣鳯質詢指出，根據財政部資料，截至今年5月，全國稅收已超收1479億元，並詢問超收稅額如何使用。對此，財政部長莊翠雲答詢說，超徵多少要等下半年才會確定。（記者李文馨翻攝）

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今（2）日進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委謝衣鳯質詢指出，根據財政部資料，截至今年5月，全國稅收已超收1479億元，並詢問超收稅額如何使用。對此，財政部長莊翠雲答詢說，超徵多少要等下半年才會確定；卓榮泰則說，應該先補差短、再補債務，才能談後續用途。

謝衣鳯質詢首先詢問，今年稅會不會超收？財政部長莊翠雲答詢說，截至5月底為止，稅收狀況不錯，達成預算目標沒有問題，可以超過多少還不確定，要等9月營業所得稅暫繳稅款確定後才明朗。謝衣鳯指出，根據財政部資料，1到5月的實徵數是1兆3263億元，而財政預算分配數為1兆1784億元，因此1到5月已超收1479億元。

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謝衣鳯詢問，主要達成預算分配數為何？莊翠雲說，主要為證交稅，因為財政部今年估算股市日均量為3563億元，但截至5月，平均日均量為4800億元，日均量高、證交所得稅就高；綜合所得稅也因為利息、股利所得分配多，所以綜合所得稅比原來多。

至於營業稅部份，謝衣鳯說，今年分配預算數已經達成173%；莊翠雲回應，營業稅因為國內需求穩定，以全年數來說，今年已達成53%。

謝衣鳯追問，當沖交易稅是否可以繼續減免？莊翠雲表示，當沖降稅將於今年年底落日，至於是否繼續實施或調整，目前已與金管會彙整資料、討論當中。她也強調，不是不給降稅，而是希望進一步搜集更多資料。

針對金融業營業稅是否調降或是維持原狀？金管會主委彭金隆表示，他們認為原來提撥的部份繼續保留，但未來希望稅率能夠調降，調降額度則是財政部的權責；莊翠雲說，會再跟金管會討論，如何對金融業有幫助、提升國際競爭力等。

謝衣鳯續問，超收稅額會如何使用，是否給六都以外的縣市65歲以上民眾健保免費？卓榮泰回應，預算數跟實徵數會有落差，是因為一年前編定，經過很多國內外的因素，應該先補差短、再補債務，才能談後續用途。

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