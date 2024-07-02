宏捷科6月營收4.26億元 估下半年營運季季增

宏捷科6月營收4.26億元，樂觀期待下半年營運呈季季成長。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕宏捷科（8086）今（2）日公告6月營收4.26億元、月減1.8%，宏捷科指出，適逢月底出貨遇到假日，少2個工作天導致營收略減，但年成長仍達102%，但對下半年營運樂觀期待能呈現季增。

宏捷科分析，受惠手機需求回溫及中國618年中檔期大促銷奏效，第2季營收不僅未衰退，單季達13.07億元、季增1.6%，寫下單季歷史新高紀錄。今年上半年營收接近26億元，幾乎與去年營收27.2億元相當，顯示智慧型手機產業明顯復甦。

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至於第三季，宏捷科認為，進入傳統電子業旺季，由於蘋果 iPhone 16 新機將導入AI，在看好換機潮以及wifi 7滲透率的加速及美系客戶在中國市佔逐步拉高的情形下，對下半年的營運仍保持樂觀， 期待營收能夠季季增。

此外，美系外資指出，三星擬將RF PA（射頻功率放大器）轉向台灣砷化鎵代工廠，由於宏捷科深耕中國市場已久，生產成本極具競爭力，此次三星轉單宏捷科也直接受惠。

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