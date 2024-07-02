GE砸逾20億元投資中佳電力 持股將達33.5％

台電近年對民營電廠（IPP）持續採購，圖為台電調度台。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕民營電廠中佳電力公司正式獲得GE集團投資，GE旗下專責投資的GE EFS （Energy Financial Services）將投資中佳電力母公司中佳控股約7000萬美元（約新台幣22.81億元）；中佳今（2日）於6月中完成第一次注資，第二次預計於10月完成，未來將持有中佳電力母公司中佳控股33.5% 股權。

中佳電力發布新聞稿表示，中佳電力與 GE CAPITAL GLOBAL ENERGY INVESTMENTS B.V. （ GE EFS）在歷經長達 2 年半的溝通、協調、談判後， GE EFS 於今年 6 月 18 日完成第 1 次注資，投資約當新台幣 3.15 億元等額美金至中佳電力的母公司「中佳控股股份有限公司」，並預計今年10月完成第2次注資。

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中佳電力說明，今年注資完成後，GE EFS將持有中佳控股33.5%的股權，成為中佳電廠主要策略性投資人，而GE也自6月18日起已共同參與中佳燃氣複循環電廠的重要相關決策。

中佳總經理蔡昌言說明，剩餘66.5%股權除中佳控股、原始投資人外，目前也在一至兩家財務性、策略性的投資人討論，積極與潛在投資者接洽當中。中佳電力已和台電簽署購售電合約，機組裝置容量約61.1萬瓩，拚2026年下半年商轉。

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