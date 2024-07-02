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聚陽6月營收同期次高 第2季、上半年寫同期新猷

2024/07/02 14:39

聚陽今天公布6月營收27.47億元，月增1.3%、年減1.9%，創下同期次高表現。圖為聚陽產線。（聚陽提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣大廠聚陽（1477）今天公布6月營收27.47億元，月增1.3%、年減1.9%，創下同期次高表現；整體第2季營收76.94億元，季減10.61%、年增6.5%，為歷年同期新高；2024上半年累計營收163.02億元、年增8.62%，寫下同期新猷。

聚陽目前是全球前5大成衣代工廠，主要客戶包括 Gap、Target及 Fast Retailing，產能主要分布在越南（42%）、印尼（37%）、柬埔寨（17%），在近年營運策略發酵之下，持續提升功能性運動服飾產品比例，受惠於流行服飾庫存回補的產業循環助攻，營運團隊正面看待下半年美系客戶的貢獻。

此外，由於聚陽今年加入新的大型運動品牌客戶，營運團隊認為第3季營收可望季增3成，第4季繼續達到百億元營收表現，有機會創造歷史同期新高紀錄，而強勁的成長動能不排除延續到明年，在手訂單能見度已經看到2025年第1季。

聚陽2018年到2023年營收年均複合成長率4.5%，獲利年均複合成長率20%，目前印尼產能已受日系客戶分批訂光，今年第4季即將加入薩爾瓦多產能，整體中美洲產能目標至2026年達到整體的5%至10%，孟加拉新廠3年產能目標也要達到整體10%。

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