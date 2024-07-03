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繼續下探？專家警示「1件事」恐讓日圓跌至170水準

2024/07/03 07:00

日圓今年以來持續疲軟，近期貶破161大關。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓今年以來持續疲軟，美國基金管理公司先鋒集團（Vanguard）認為，日本央行7月可能的政策調整，如果沒辦法提高日本債券殖利率的話，日圓兌美元將面臨貶向1美元兌170日圓的風險。

7月3日清晨7點日圓兌美元匯率是161.42。

《彭博》報導，日圓匯率近期不斷破底，週二（2日）一度來到1美元兌161.727日圓的38年新低價，如果先鋒集團預測成真，貶破170關卡的話，那麼將成為日圓匯率下一個重要的里程碑。

日本央行雖然承諾，將在7月31日公布現行每月購買日本公債6兆日圓的具體縮減計畫細節，不過先鋒集團國際利率主管庫特尼（Ales Koutny） 指出，如果縮減規模過小，只減少5.5兆日圓，甚至5兆日圓的話，市場可能會失望，進一步推動匯率繼續貶向170。

不再支持債市將推高殖利率，使其更具吸引力，並有助於吸引投資流入日圓。至於減少購債和升息的預期，已經提振了今年日本債券殖利率，10年期殖利率上升約40個基點至1%以上。

庫特尼認為，日本央行應該採取積極行動，減少購債並再次升息。不過在接受彭博調查的經濟學家中，只有3分之1預計日本央行會同時採取這2項行動。

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