LTN經濟通》民間債務風暴重現？金額已達7800億元

2019年新冠疫情催化電商市場普及，為了鼓勵民眾購物，企業紛紛推出先買後付（BNPL）。（示意圖，法新資料照）

先買後付（BNPL）形式 新冠疫情後大受歡迎

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2019年新冠疫情催化電商市場普及，為鼓勵民眾購物，企業紛紛推出先買後付（BNPL）形式，使這種交易模式也在短時間內迎來爆發性成長。

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先買後付，英文全稱「Buy Now，Pay Later」，是近年來逐漸興起的消費金融模式，使商品不用一次性付清，在未來一定期間中，以每月拆成小額費用支付給BNPL公司（非金融機構）。

當全球都受到疫情影響時，BNPL興起成了最火紅的金融科技產業之一，這些公司提供使用者在線上購物結帳時不用支付全額，可以選擇分期付款，除非付款延遲，否則不用支付利息或其他費用。

蘋果（Apple）在2022年6月推出「Apple Pay Later」的服務，大致理念與BNPL相同，並在2023年上線。

不只蘋果推進這功能，世界各地、台灣也盛行這種模式。根據AFTEE《2023年台灣BNPL趨勢及使用行為大調查》發現，2023年台灣市場使用過BNPL的用戶數量相較2022年成長24％，將「先買後付」作為網購中主要支付工具的消費者，較前1年提升14％。

蘋果（Apple）在2022年6月推出了「Apple Pay Later」的服務，2024年的6月宣布停止服務。（美聯資料照）

全球為了刺激疫後經濟 BNPL應運而生

台灣多家企業集團相繼搶進先買後付市場。甚至連電信公司及銀行也跳進去。

比起信用卡的分期付款要支付利息，加上年輕世代對銀行、信用卡的不信任，又或者是一輩子苦無信用卡的民眾、全球為了刺激經濟發展的低利率環境，都幫助了BNPL產業的興起，因此BNPL又可以稱「無卡分期」。

BNPL還備受推崇的一個點，就是消費者僅須向業者提供幾個簡單資訊，經由業者審核同意消費者單筆購物的分期條件並確認消費，整個程序就完成。

與向金融業者申請貸款不同，在台灣向金融業者申請貸款，申請人必會被查詢聯徵中心的信用評分、工作能力等。但消費者在使用BNPL的紀錄，是沒有回傳至聯徵中心註記，如同跟民間借貸一樣。

但值得注意的是，蘋果「Apple Pay Later」僅上線1年，2024年的6月就宣布已停止透過去年才在美國推出的BNPL計畫提供新的貸款，將轉向由第3方信用卡和金融卡提供的新分期付款服務。外媒警告，此事標誌蘋果向傳統金融服務主要提供商邁進的野心有所退縮。

支付服務提供商Ecommpay首席營收官Moshe Winegarten表示：「蘋果似乎已經認識到BNPL領域面臨的眾多挑戰」。據Adobe Analytics估算，今年第1季美國網購的BNPL貸款消費約192億美元，較去年同期成長12.3%。

外媒指出，BNPL的不透明，可能已經誤導了聯準會和華爾街分析師對美國經濟形勢的判斷。（示意圖，路透資料照）

美國中產階級 家庭大量依賴BNPL

民調機構哈里斯民調（Harris Poll）收集數據顯示，43%的BNPL用戶拖欠付款，28%因使用這些平台而拖欠其他債務；中產階層家庭也大量依賴這些服務，根據民調顯示，42%年收入超 10萬美元家庭的BNPL繳款出現逾期。

長期以來，BNPL服務平台一直拒絕與美國3大徵信機構合作，披露這些幽靈貸款的數據，聲稱後者無法妥善處理這些小額貸款數據，公開資訊可能會損害消費者信用評分。外媒指出，BNPL的不透明，可能已經誤導了聯準會和華爾街分析師對美國經濟形勢的判斷。

史坦福大學會計學教授漢恩（Edde Haan）說，BNPL「讓人們更容易陷入債務泥淖，而缺乏透明度使這種情況更加嚴峻」。

國際市場研究機構Statista資料，去年BNPL全球交易總值已突破3000億美元，預估2026年直逼6000億美元。富國銀行則預測，2028年BNPL將激增至6870億美元。

全球陷入BNPL風暴，台灣也是。（示意圖，路透資料照）

山道猴子借錢買車改裝 讓外界注意BNPL

全球陷入BNPL風暴，台灣也是。根據Research andMarkets發布的台灣BNPL市場調查報告，2023年台灣BNPL的商品交易總額（GMV）約17億美元，2028年可以達30.93億美元。

去年網路影片「山道猴子的一生」暴紅，講述主角透過「先買後付（BNPL）」貸款買車改車，導致欠債的劇情，近期又再度引發全台關注。

去年10月，時任民進黨立委吳玉琴在提出質詢，提到台灣民間商品貸的金額預估已有新台幣7800億元的規模，可能逼近2004、2005年卡債借貸風暴最高放款達餘額新台幣8056億元。

本報先前報導，在法院判決案例系統中，大量經濟能力不佳、學歷能力不足的人，甚至是失業待業的族群，可能會利用各種藉口，向裕融等租賃企業借錢，很多年輕人因此捲入債務泥淖中，「財經網紅」胡采蘋甚至稱，這個現在宛如2005年的現金卡風暴前夕。

PChome曾在法說會表示，最賺錢、最拉風的業務，就是這種數位商品貸款。而以BNPL主要企業中租年報及仲信資融2022年年報為例，中租的zingala銀角零卡會員已突破140萬，包含BNPL業務在內的整體應收受讓利息2022年為9.6億元，2023年成長至11億元，BNPL業務利息收入約3億元。租賃業者強調，合法租賃公司最大宗的業務項目是提供法人的設備、車輛融資，其次是個人車輛融資，外界關注的BNPL，僅佔整體業務規模的3.5％。

AFTEE指出，受到網購詐騙事件頻傳影響，超過5成台灣民眾的支付習慣已改變。（示意圖，法新資料照）

台灣詐騙案例層出不窮 加速BNPL普及

如果說疫情是帶動BNPL的崛起，進幾年台灣詐騙案例層出不窮，可以說是加速BNPL普及。刑事警察局數據顯示，2023年詐騙犯罪案件數2023年創新高，其中網購詐騙件數排名第2，詐騙金額高達4.7億元。

根據AFTEE指出，受到網購詐騙事件頻傳影響，超過5成台灣民眾的支付習慣已改變，在網購時減少、甚至不在網路上留下個人資訊。而「先買後付」憑藉安全、快速與彈性，逐漸成為受台灣民眾青睞的支付工具。

不過消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）提醒消費者，儘管先買後付很方便，但逾期還款仍須繳付罰款，也得時時注意還款時間，免得債台高築。

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