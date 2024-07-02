信邦公布上半年營運 3項數據歷史同期次高

信邦今年6月、第2季、上半年業績皆創下歷年同期次高表現。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠商信邦（3023）公告6月營收為27.42億元，月減2.97%、年減6.43%；整體第2季營收83.88億元，季增4.58%、年減4.3%；今年上半營業額累計達164.08億元、年減5.04%，今年6月、第2季、上半年業績皆創下歷年同期次高表現。

信邦觀察，隨太陽能產業季節性變化，夏季安裝需求接近尾聲，新機出貨也有遞延，此類產品6月銷售表現月減32.21%，成為整體6月營收下滑的主因之一。

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不過，受惠於AI的創新應用，且客戶端庫存已陸續回到正常水平，帶動消費性產業需求回溫，市場對於相關設備的投資力道也有所增加，上半年工業應用、通訊及電子週邊產業的銷售額較去年同期已轉為正成長。

信邦指出，對比2023上半年，今年相同期間的醫療及健康照護產業銷售減少10.40%、汽車產業減少11.26%、綠能產業減少10.14%，而工業應用產業成長1.71%、通訊及電子週邊產業成長1.69%。

以產品別銷售比重來看，目前連接線組生產銷售佔合併營收80.87%，連接器及零組件銷售佔19.13%，若用產業類別區分，綠能產業佔合併營收30.54%，工業應用產業佔29.66%，通訊及電子週邊產業佔18.16%，汽車產業佔13.41%，醫療及健康照護產業佔8.23%。

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