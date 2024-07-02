人型機器人迎商機！大摩：2040年將達到800萬人

大摩預估2040年將達到800萬個人型機器人（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著勞動力市場的緊張，人型機器人將迎來蓬勃發展，大摩預估，到2030年，人型機器人將達到4萬人，而到2040年將達到800萬人，看好人型生物公司。

CNBC報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師發佈《類人機器人：具身人工智慧的投資影響》（Humanoids： Investment Implications of Embodied AI）的報告中表示，人工智慧的進步正在改變機器人行業。

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分析師表示，工作力短缺和人口趨勢增加了廣泛行業的商業相關性和採用路徑（以及經濟回收期），大摩預測，到2030年，人型機器人將達到4萬人，而到2040年將達到800萬人，到2050年將達到6300萬人。

隨著人型機器人爆增，大摩並不擔心機器人會取代人類工作，分析師表示，機器人更有可能做人類不想做的工作。

分析師指出，我們看到了1個比技術減速主義者描繪的更樂觀的未來，隨著機器人增加，將進一步提高人類的工作力和生產力，以及平凡和危險的工作可以外包。

相反的，更緊迫而嚴峻的現實，即我們需要類人生物，而大摩並非唯一看好人型生物的公司。

上個月，特斯拉執行長埃隆·馬斯克（Elon Musk）聲稱，旗下公司的Optimus機器人最終可能會使特斯拉價值達到25兆美元，超過標準普爾500指數價值的一半。

今年1月，一段演示視頻展示了Optimus機器人摺疊衣物，然而，它受到了工程師的強烈批評，因為機器人是由人類操作的，不是自主的。儘管如此，大摩還是概述了一些可能從人型機器人中受益的行業，其中社會護理可能是最大的潛在市場。

大摩表示，製造人型機器人的成本可能在每個機器人1萬美元至30萬美元之間，不過，大摩補充說，隨著規模化的好處，引入人工智慧演算法以顯著縮短研發週期，以及利用來自中國的具有成本效益的元件，我們看到了顯著降低成本的機會。

大摩將人型機器人相關受惠類股，稱為“最能表達類人生物的主題”。它們被歸類為推動者，即開發此類機器人或其投入（如“大腦和身體”）的公司，或受益者，即可以從人型機器人受益的公司，或兩者皆有者。

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