台灣跳電次數10年降7成 郭智輝：擬引進移工加強供電妥善率

行政院長卓榮泰（中）與經濟部長郭智輝（右）及農業部長陳駿季（左）備詢。（記者田裕華攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕國內各地屢傳停、跳電事件，立委關切供電問題。經濟部長郭智輝今（2）日表示，國內跳電次數10年來已降低7成，因設備老舊或部分地區大量人口移居，負荷變大導致跳電現象；經濟部已責成台電加強供電妥善率，但由於人力有限，跨部會協商擬從國外引進移工。

立法院會今進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。國民黨立委羅明才指出，包Google、Apple等科技大廠，很多人都想投資台灣，但現在最怕缺電、跳電、以及供電品質，另有民生用電欠缺的疑慮。

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郭智輝答詢說，經濟部都有考慮外商公司所需求的電力，目前電量加總起來，到2030年都還有餘量。最近很抱歉，台電因設備老舊或部分地區大量人口移居，造成負荷變大，產生跳電現象；從近10年的跳電次數來看，現在並沒有比較多，只是因為媒體的報導，反而好像每天都有跳電，但以過去的資料來看，跳電次數已下降7成。

郭智輝表示，他已責成台電，一定要優先把這些跳電的地方整理好。工廠或數據中心是不允許跳電的，所以會加強保護這些措施；至於民生用電也會加強妥善率，但因人力有限，現在要跨部會協商，可能要從國外引進移工。

羅明才也詢及，2025年「非核家園」政策目標是否改變？核三廠預計本月除役，空缺的配電比例要如何填補。

卓榮泰回應，「非核家園」是訂在2002年通過的「環境基本法」，現在的法令就是逐步朝向非核家園，這中間會有很多途徑，政府最優先的責任是安全穩定的供電。今年7月27日是核三除役的時間點，依照核管法規定，申請延役必須要在5年前提出，包括安全總體檢、設備更換等，但現在已經過了期限，核三依法必須除役。

郭智輝則說，核三約佔3%至4%的配電，停役後缺少的電力將由桃園大潭及南部的電廠補上，「我們肯定跟委員報告，不會缺電」。

國民黨立委張智倫則循問，大家都很怕台灣跳電和缺電，今年會否再漲電價？卓榮泰表示，今年4月已漲過11%，而電價審議委員會每年兩次的調整時間是固定的，政府會以民生需求、物價穩定及提供產業保障。郭智輝也說，電價並非經濟部決定，而是由審議委員會做決定，包括有學者、專家及民間的代表。

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