未來10年不缺電？卓揆：有很充分的準備

行政院長卓榮泰（中）與經濟部長郭智輝（右）及農業部長陳駿季（左）備詢。（記者田裕華攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天針對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委鄭正鈐詢問，台灣未來10年會不會缺電？卓榮泰表示，在2030以前有很充分的準備，未來還有新的電廠會加進來，看新電廠的建設速度，會持續來增加。

鄭正鈐追問，AI用電需求高，這麼多國際大廠要來台灣設廠，電力是否仍足夠？經濟部長郭智輝表示，到2030年為止，是有把握提供穩定的電給大廠，他日前訪美有與許多大廠交換意見，他們對供電非常重視，台灣現有的電力容量，到2030年是增加200多MW。

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鄭正鈐也問到，2025年要達到20%綠電的政策目標，幾乎是完全不可能？對此，郭智輝表示，原訂到2025年底達到20％的目標，但過去兩、三年因為COVID-19的關係，有一部份Delay（延遲），所以可能要再延1年，到2026年才有辦法達到20％。

卓榮泰補充，20％中光電占8.4％、風電占7.6％，其他是水力等，會努力在2026年達到這個目標。

國民黨立委謝龍介質詢時指出，有聽說郭智輝曾向卓榮泰表達倦勤的想法？對此，郭智輝表示，團隊是一起的，隨時可以跟院長報告，得到他的支持。

謝龍介再問，國民黨提核電延役修法，但不能全靠國民黨，謝龍介問說：「我敢挺你，你敢讓我挺嗎」？郭智輝回應，「我相信可以讓你挺，為國家為百姓做事情，我當然需要大家相挺」。

謝龍介詢問，總統賴清德聘請您擔任經濟部長時，有沒有說核能發電不能說？郭智輝回應，沒有這樣說。謝龍介表示，他很了解賴清德的個性是「抓著怕死、放著怕飛」，賴清德希望郭智輝能突破反核的神主牌，調整國家的能源政策，但是郭智輝跟民進黨團總召柯建銘吃飯後就縮回去，「代表你不了解賴清德，他請你來做部長就是希望你突破」。

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