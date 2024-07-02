美股危險？輝達等科技巨頭「漲太兇」 專家「1數據」驚洩後市

史洛克（Torsten Slok）示警，輝達（NVIDIA）等領頭科技公司股價上漲程度遠超過獲利水準，恐將使標普500指數變得更加脆弱。（示意圖，歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕私募基金「阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）在1份報告中指出，標普500指數排名前10的公司占約35%比重，但他們僅占23%左右獲利，顯示出兩者極大差距。史洛克示警，輝達（NVIDIA）等領頭科技公司股價上漲程度遠超過獲利水準，恐將使標普500指數變得更加脆弱。

美國《財星》報導，史洛克表示，目前標普500指數過於集中，這種差異已經是前所未有的水準，市場甚至還非常看好這些公司的前景，樂觀程度創歷史新高。

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根據報導，由於標普500指數是按照市值加權，人工智慧（AI）熱潮下科技股快速飆漲，使得近期漲幅集中在少數股票，掩蓋其他成分股相對平庸的表現。

文章指出，6月底輝達面臨大量拋售之前，這家企業在2024年標普500指數漲幅中的貢獻率超過3分之1。而史洛克曾警告，如此高的集中度意味著，若輝達繼續上漲，標普500指數會跟著成長，但如果輝達下滑，標普500指數就會受到嚴重打擊。

話雖如此，《財星》指出，目前仍有許多華爾街專家看好後市，且提高年度目標。投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創辦人湯姆李（Tom Lee）日前預測，在本世紀結束前，標普500指數會衝上15000點。

研究機構Yardeni Research創辦人亞德尼（Edward Yardeni）更預測，2025年標普500指數將達到6000點，在本世紀之前會達8000點。

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