追逐獲利 戴德梁行顏炳立：今年房市是1個「賭」的市場

戴德梁行董事總經理顏炳立認為，排隊買屋亂象已經到了非常誇張。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕對於今年預售、成屋買氣同步熱絡的情況，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，排隊買屋亂象已經到了非常誇張，甚至今年整個房市就是1個「賭」的市場，並認為政策不改，房市就會繼續成為資金追逐獲利的市場，並指出，房市小白仍有被割韭菜的機會。

顏炳立表示，當前房市其實是龍蛇混雜的現況，蛇就是兩房住宅、龍則是豪宅，但龍的市場並沒有提升，反而是蛇出現熱銷情形。

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尤其房市小白擔心現在不買以後更貴，因此，越買越遠、越買越小，也越買越貴，導致整個房市出現「小宅撐市」的現象。

他更認為，未來3年台灣經濟情勢仍會成長的情況下，房市將呈現「穩漲難跌」的趨勢。

今年土地買氣挑戰2千億

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，今年商用不動產、土地均較去年熱囉，預期商用不動產全年可以突破1千億元、土地買氣則可挑戰全年2千億元。

他指出，2023是景氣混沌保守的1年，但產業用地需求仍將持續，住商土地市場仍有餘溫，但大型建商會更挑嘴，只要精緻，拒絕粗飽，不因囤地而追價，重劃區的小面積土地將是中小型建商獵地的機會。

至於，今年全年全國買賣移轉棟數，楊長達則認為會直接突破32萬棟。

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