焦點股》億光：LED前景發亮 股價衝13年新高

億光（2393）受惠於化合物半導體前景看佳，以及車用、工控市場進展良好，今股價一度攻上漲停價84.2元，創下13年新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED大廠億光（2393）受惠於化合物半導體前景看佳，以及車用、工控市場進展良好，今股價一度攻上漲停價84.2元，創下13年新高，截至中午12時23分暫報82.2元，漲幅7.31%，成交量逾1.9萬張。

觀察今年以來，億光月線連6紅，年初至今漲幅超過6成，上半年三大法人合計買超3萬0671張，其中，外資買超張數佔1.97%，自營商佔25.95%，投信佔72.06%，持股200張以上大戶的區間比重上升超過10個百分點。

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億光看好隨著消費性電子市況回溫，電競、家電、網通等相關產品陸續導入RGB LED，LED產業的需求將會復甦，集團旗下Mini LED在車用背光、尾燈的應用也耕耘有成，此區塊業績有機會雙位數成長。

此外，億光也正在積極聚焦化合物半導體的封裝測試市場商機，此方面為長期產業發展趨勢，營收也將倍數成長，在產品組合優化、產能陸續提升之下，億光今年業績目標年增雙位數百分比。

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