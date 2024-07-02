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頂呱呱攜手飛天小女警 超萌周邊商品搶暑假旺季商機

2024/07/02 12:17

本土速食品牌頂呱呱迎50週年與「飛天小女警」跨界合作，打造「美好派對聯萌」。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕本土速食品牌頂呱呱迎50週年與「飛天小女警」跨界合作，打造「美好派對聯萌」，分別在忠孝旗艦店、忠孝復興店、台北南昌店，打造飛天小女警主題空間，成為熱門拍照打卡景點。

同時攜手「飛天小女警」25週年襲捲Y2K風潮，推出一系列可愛包裝、加購周邊，以及消費滿額，即可獲得限量的「飛天小女警造型磁鐵盲袋」，一共5款角色，預料將帶動粉絲蒐集風潮。

頂呱呱也大搞創意，推出「金沙鹹蛋黃搖搖粉」，以及「馬卡龍三色甜甜包」、「馬卡龍三色雞肉串」。

以及「飛天小女警」25週年限定包裝，「花花、泡泡、毛毛」3位主角，與超人氣反派「魔人啾啾」拿著炸雞、漢堡、薯條、飲料等。可愛的模樣只有在頂呱呱！7月3日至9月1日頂呱呱「派對組合餐」及「超值套餐」也將換上限定的飛天小女警限定包裝，包括野餐盒、派對桶、飲料杯等。

頂呱呱同時以「飛天小女警」4款限定周邊，周邊加購活動一共分兩波，第一波限量商品 8月2日開賣，淺卡其色的「微甜刺繡棒球帽」，搭配3位主角刺繡。

第2波限量商品 8月9日起推出「飄飄雲朵手提包」，及「輕輕雲朵飲料提袋」泡泡雲朵材質變身成為飲料提袋，正中央以飛天小女警的圖案裝飾。

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