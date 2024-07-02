熱氣球季！台糖祭住宿折扣 平日每人最低750元

台糖花東住宿祭出高折扣。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕享譽海內外的「臺灣國際熱氣球嘉年華」活動將於7月6日至8月19日盛大展開，台糖位於花東地區的兩大住宿據點推出最高6折限時優惠，並可搭配交通部花東旅遊補助，平日入住最低每人只要750元就可暢遊東臺灣，感受熱氣球魅力。

台糖指出，台糖池上牧野渡假村距離熱氣球活動主會場「鹿野高台」僅約30分鐘車程，且只要7分鐘就可以抵達熱氣球光雕音樂會的舉辦場地「大坡池」，地點絕佳，是參與熱氣球活動住宿的好選擇，且園方推出限定住房專案，平日豪華4人房只要4000元，若再搭配花東旅遊補助的1000元，換算下來每人只需750元就可在臺東池上住一晚，還可免費租用自行車，再享園方加贈的台糖高地小農濾掛式咖啡，以及熱氣球特色口罩，假日整體房價也只要加500元，相當划算。

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熱氣球活動期間於台糖池上牧野渡假村的賣場消費滿500元（不含特價品），即可免費享用台糖冰棒1支；位於臺東市區的台糖蜜鄰便利超市則於活動期間推出台糖高地小農咖啡系列產品第2件5折、消費滿300元贈台糖沙士1罐，以及台糖冷凍肉品滿780元就送保冷袋的好康優惠；台東糖廠文創園區進駐店家亦有同步推出相關優惠活動，歡迎遊客前來順遊，玩翻東糖。

另外，台糖在距離池上牧野渡假村1小時車程的花蓮光復地區，也經營以日式木屋為主要特色的台糖花蓮旅館。在熱氣球活動期間，凡持活動相關票券或池上牧野渡假村的住宿發票，房價都可享定價65折優待，持券至花蓮觀光糖廠展售中心消費滿300元，再贈人氣超高的洛神花冰棒1支。

台糖強調，熱氣球活動期間內，持台糖花蓮旅館的住宿發票入住池上牧野渡假村，平日同樣可享定價6折的房價優惠，以4人房為例就只要3720元，民眾無論是從花蓮一路南下玩臺東，或從臺東一路北上玩花蓮，都相當適合，到花東遊玩，住宿選擇多台糖。

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