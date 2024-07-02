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史上最甜！日圓驚見「0.2050」 換10萬台幣較年初多吃36碗拉麵

2024/07/02 11:42

台灣銀行今（2）日日圓現鈔賣出價早盤驚見「0.2050」最甜價，再創34年新低。若與年初0.2217換算，新台幣10萬元可多換逾3.6萬日圓、多吃36碗拉麵。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今（2）日日圓再破底，兌美元一度來到161.727的38年新低價，隨著日圓續貶，日圓兌新台幣匯價也再創新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤驚見「0.2050」最甜價，再創新低。若與年初0.2217換算，新台幣10萬元可多換逾3.6萬日圓、多吃36碗拉麵。

台銀日圓現鈔週二開盤為1日圓兌0.2053元，隨後於上午9點56分左右驚見「0.2050」最甜價，再創新低。

相較於今年1月2日台銀日圓現鈔賣出收盤價為0.2217元，若以兌換10萬元新台幣來看，當時只能換到45萬1059日圓，但週一早盤最甜價可換到48萬7804日圓，現賺3萬6745日圓。

而大多數日本拉麵售價在800日圓至1200日圓之間，若以1碗拉麵1000日圓來算，和年初換匯相比，就可多吃36碗拉麵。

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