去日本玩注意！日圓新鈔明天正式上路 注意事項一次看

日本將在週三（3日）正式發行新版日圓紙鈔，有10000日圓、5000日圓及1000日圓3種面額。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕暑假赴日本旅遊注意！日本將在週三（3日）正式發行新版日圓紙鈔，有10000日圓、5000日圓及1000日圓3種面額，這成為自2004年以來，日本時隔20年再次更新紙鈔設計，《日本時報》（The Japan Times）就整理了新版日圓紙鈔相關資訊，指出新版日圓紙鈔雖然是週三正式發行，但由於不同金融機構的狀況不同，也可能沒辦法在同一天全數拿到。

有哪些新功能？

新版日圓紙鈔具有許多新的安全功能，還有一些是世界首創的技術，以防止偽造。除了紙鈔上常見的凹版印刷和水印外，重新設計的10000日圓和5000日圓，採用了3D全像投影技術，從每個角度看都不同，1000日圓的左下角也有類似設計。

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此外，新版日圓紙鈔的數字，阿拉伯數字置中放大、日文漢字縮小，可以更方便識別其面額。

近年來，日本涉及假鈔的犯罪活動一直在下降，部分原因是無現金支付的普及。2020年日本警方接獲2693宗涉及假鈔的報案，但2023年僅有681宗。

新版日圓紙鈔採用了3D全像投影技術，從每個角度看都不同。（路透）

何時何地可以獲得新版日圓紙鈔？

儘管新版日圓紙鈔將在週三正式發行，但可能沒辦法在同一天全數拿到，因為日本央行是先向金融機構提供新版日圓紙鈔，一旦這些機構準備好，它們才會開始使用，至於新紙鈔會透過ATM或是櫃台等方式向用戶提供，這意味著，不同金融機構之間的狀況，可能會有所不同。

截至今年3月底，日本央行已經印製好45.3億張新版日圓紙鈔，預計截至週三的統計將達到50億張。而日本央行和日本財務省表示，新版日圓紙鈔流通後，舊版的日圓紙鈔仍是可以使用。

日本財務省調查顯示，預計截至週三，大約80%至90%的銀行、車站、超商和超市的機器會完成可使用新版日圓紙鈔的更新，不過路上的自動販賣機或是餐廳的售票機，預計需要更長的時間才能全數更新。

截至今年3月底，日本央行已經印製好45.3億張新版日圓紙鈔。（彭博）

鈔票上的新人物是誰？

10000日圓鈔票上的人物，是創立第一家現代銀行的「日本資本主義之父」澀澤榮一；5000日圓上的人物，是第一位留學海外並創立女性高教機構的先驅者津田梅子；1000日圓上的人物，是日本細菌學、近代醫學之父北里柴三郎。

新版日圓紙鈔，更新了正面人物以及背後風景物。（圖擷取自日本台灣交流協會臉書）

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