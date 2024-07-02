含「輝」概念ETF兆豐00911將配息，每股配發1.2元（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕AI供應鏈趨勢帶動高運算科技類股走勢向上，NVIDIA（輝達）位居基金前10大持股之首的兆豐洲際半導體（00911），公告將於7月17日除息，每單位預計配發1.2元，以1日收盤價30.36元計算，現金殖利率3.95%。此次公告配息的最後買進日為7月16日，預計收益分配發放日為8月13日。

00911自2023年12月19日調整配息方式，由原不配息，調整為每年2次分配收益。兆豐投信表示，本次收益分配評價日為2024年6月30日，此次為調整收益分配方式後的首次配息。

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兆豐洲際半導體研究團隊指出，00911所追蹤指數為「洲際半導體指數（ICE Semiconductor Index）」，受惠於半導體景氣回升，科技股迎來復甦週期，加上AI產業投資熱潮強勁，挹注AI及高運算供應鏈的企業獲利預估將持續高度成長，更預估2025年產業獲利有望創新高。

兆豐投信表示，半導體族群在企業獲利面與需求面的持續成長，貢獻洲際半導體指數今年以來上漲28.41%，優於那斯達克綜合指數漲幅19.05%、標準普爾500指數漲幅的15.64%。

兆豐投信提醒，指數殖利率不代表基金配息率，且基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，也須留意ETF公布配息率後，市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，恐將稀釋股息。

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