台積電、鴻海跳水 指數跌179點失守22900點

台積電、鴻海領跌，指數跌179點失守22900點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一收小紅，台股今在晶圓雙雄，及金融股開盤下跌，指數開盤跌45.83點，以23012.74點開出，在電金傳3大族群齊跌下，指數開低走低，盤中跌逾200點，一度觸及22833點，所幸在金融黑翻紅，光電、綠能環保、通訊網路類股逆揚下，指數跌幅收斂，終場跌179.2點，收22879.37點，失守22900點。

前10大成交額跌多漲少，鴻海跌6元，收204.5元，成交額295.55億元，排名第1；台積電跌8元，收960元，成交額243.44億元，排名第2；聯電跌1.2元，收52.7元，成交額124.29億元，排名第3；奇鋐漲9元，收752元，成交額84.62億元，排名第4；亞翔跌4.5元，收260元，成交額81.3億元，排名第5。

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聯發科跌5元，收1410元，成交額71.3億元，排名第6；京元電子跌5元，收111.5元，成交額62.34億元，排名第7；智原漲8.5元，收343元，成交額59.35億元，排名第8；廣達跌2元，收306.5元，成交額57.46億元，排名第9；復華台灣科技優息跌0.23元，收20.68元，成交額54.03億元，排名第10。

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