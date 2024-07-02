晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台積電、鴻海跳水 指數跌179點失守22900點

2024/07/02 13:43

台積電、鴻海領跌，指數跌179點失守22900點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一收小紅，台股今在晶圓雙雄，及金融股開盤下跌，指數開盤跌45.83點，以23012.74點開出，在電金傳3大族群齊跌下，指數開低走低，盤中跌逾200點，一度觸及22833點，所幸在金融黑翻紅，光電、綠能環保、通訊網路類股逆揚下，指數跌幅收斂，終場跌179.2點，收22879.37點，失守22900點。

前10大成交額跌多漲少，鴻海跌6元，收204.5元，成交額295.55億元，排名第1；台積電跌8元，收960元，成交額243.44億元，排名第2；聯電跌1.2元，收52.7元，成交額124.29億元，排名第3；奇鋐漲9元，收752元，成交額84.62億元，排名第4；亞翔跌4.5元，收260元，成交額81.3億元，排名第5。

聯發科跌5元，收1410元，成交額71.3億元，排名第6；京元電子跌5元，收111.5元，成交額62.34億元，排名第7；智原漲8.5元，收343元，成交額59.35億元，排名第8；廣達跌2元，收306.5元，成交額57.46億元，排名第9；復華台灣科技優息跌0.23元，收20.68元，成交額54.03億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財