投資人靜待美國就業數據 黃金小漲

週一（1日）黃金上漲。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受空頭回補力道提振，加上市場焦點轉向本週稍晚將公布的美國就業數據，週一（1日）現貨黃金上漲0.2%，報每盎司2329.79美元，第2季漲逾4%；8月交割的黃金期貨大致持平，報每盎司2338.9美元。

《路透》報導，Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）表示：「我們看到短期期貨交易商進行一些空頭回補，而現貨市場上的交易者則逢低買進。原油價格堅挺和美元走軟也提供市場支撐力。」

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他補充：「夏季剩下的時間，我們可能在這水準橫向盤整或橫向走低。」

上週數據顯示，美國5月物價維持不變，而消費者支出溫和成長。

本週市場焦點放在聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週二的演講、週三公布Fed最近期政策會議紀要，及週五將公布的美國非農就業數據。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，鮑爾可能會堅持視數據而定的立場，因此若週五的非農就業數據疲軟，可望再次提振金價。

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