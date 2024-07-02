機票、二手車都在降價！美國「5大商品」比去年便宜

美國通貨膨脹正在降溫，一些東西實際上比去年更加便宜，機票就是其中一項。經濟艙示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管5月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3.3%，仍高於聯準會2%的目標，但隨著美國通貨膨脹正在降溫，一些東西實際上比去年更加便宜，外媒就盤點了5項降價最明顯的東西：二手車、餐具、電視、主要家電以及機票。

《CNBC》報導，二手車和卡車的價格，比去年下降了9.3%。根據CPI的數據，2021年二手車和卡車價格上漲了40.5%，之後價格有所回落，並在過去2年中穩定下降。價格下降的主因是市場上二手車過剩，這與疫情大流行期間的情況基本相反。根據CPI數據，2023年價值25000美元（約82萬元新台幣）的二手車，現在售價為22675美元（約74.4萬元新台幣），降了2325美元（約7.6萬元新台幣）。

請繼續往下閱讀...

餐具的價格比去年下降8.1%。餐具的價格和房屋銷售有高度關聯，因為很多人在搬家時都會升級廚房用品。售出的房屋數量減少，很可能是導致餐具價格降低的一個因素。而且和其它東西相比，餐具也更容易生產，因此存在大量競爭對手，其中許多競爭對手在過去一年大幅降價。你經常會看到大型零售連鎖店提供餐具組合，作為清倉促銷的一部分。

電視的價格比去年下降6.6%。報導稱，電視價格在過去12個月呈現下降趨勢，因為電視的生產成本變得越來越便宜，另外一個因素在於「智慧電視」收集的數據可以為製造商帶來收入，這使他們能夠進一步降低電視價格。

主要家電的價格比去年下降6.2%。報導指出，烤箱、冰箱、冰櫃、洗碗機和其它大型家電的價格繼2023年年降7.3%之後，在2024年迄今為止又下降了3.5%。而在過去的12個月裡，大型家電的價格下降了6.2%。

主要家電降價的因素包含：工廠效率的提高降低了生產成本，使製造商更容易對主要家電進行折扣，其次，該行業的競爭也非常激烈，這意味著折扣很常見。此外，房地產市場放緩抑制了銷售，因為人們在搬進新房子時往往會購買家電。

最後是機票，其價格比去年下降5.9%。由於旅遊需求被壓抑，加上燃油價格高昂，機票價格在2022年飆升了25%，不過之後有所回落。和2022年相比更加便宜的燃油價格，以及商務旅行減少、航班運力增加和航班需求減少，都有助於降低整體飛行成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法