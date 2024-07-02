歐洲好少日本人... 他揭背後原因嘆「自卑感上身」

1位日本評論家指出，如今的歐洲街頭很少看到日本遊客，觀光景點甚至找不到日文導覽，讓他自卑感湧上心頭。（示意圖，法新）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓貶值，2024年3至5月，旅日遊客人數聯3個月突破300萬人次，日本觀光廳樂觀表示，2024年旅客人數與消費金額預計將創下歷史新高。不過1位日本評論家指出，日本人在海外面臨了完全相反的情況，如今的歐洲街頭很少看到日本遊客，觀光景點甚至找不到日文導覽，讓他自卑感湧上心頭，覺得他在歐洲是來自最貧窮的國家之一。

日本評論家香原斗志在日媒《DAILY新潮》撰文，表示很多外國遊客來到日本，都認為日本的住宿經濟實惠，食物便宜又好吃等。而有次他要搭乘新幹線，因為普通車都已客滿，只好升級成價格較高的綠色車廂，結果發現車廂裡有超過半數都是歐美客。顯然這些遊客認為，即使是加了價格的高級車廂，也沒有貴到哪裡去。

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但這1趟歐洲行，讓香原斗志有種自卑感。在米蘭中央車站前的飯店，疫情前住1晚不到2萬日圓（約新台幣4106元），現在卻要約5.1萬日圓（約新台幣1.04萬元）。他認為，其實這家飯店的檔次就跟他在日本出差時住的每晚約1.5萬日圓（約新台幣3079元）左右的商務旅館差不多。

而從米蘭市內的利納特機場坐計程車到中央車站，6公里距離，車費要4800日圓（約新台幣985元）。另外米蘭的自動販賣機，飲料每瓶要約270日圓至320日圓（約新台幣55元至66元）不等。

疫情以來，日本與歐美的物價、薪資差距拉大，日圓又出現歷史性貶值，日本民眾購買率下降。香原斗志發現，歐洲街頭的亞洲人幾乎都講韓文或中文，日本人明顯減少。過去在義大利的美術館與教堂，通常都會販售日文的導覽手冊，超商等店家也會販賣的日文版歐洲地圖，但現在無論走到哪裡，都找不到這些東西。

香原斗志推測，可能是日本遊客大幅度減少，因此即使推出日文指南，也可能根本賣不出去。

另外日本人過去愛到歐洲購買名牌產品，而且常常會有日本工作人員幫忙，但如今也已成為過去。

在瑞士更讓香原斗志感受到日本人購買力下降的可怕，因為1瓶僅500ml的礦泉水竟要價880日圓（約新台幣180元），讓他無法說服自己去買。

香原斗志指出，日本貶值導致日本旅遊人數減少，除此之外，由於經濟原因放棄出國的日本留學生的人數也正在迅速增加。

此次再訪歐洲，讓香原斗志有種自卑感，彷彿自己是來自最貧窮國家之一。他感嘆，這次歐洲行，發現日本人的海外購買力下降，讓他深刻感受到到日本的國力正面臨極度嚴峻的狀況，呼籲政府能夠儘快透過調整利率等措施，拯救瀕臨死亡的日本經濟，否則日本經濟不會再度崛起。

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