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黃仁勳有麻煩了？輝達將面臨法國反壟斷指控

2024/07/02 09:07

知情人士透露，輝達（NVIDIA）將因涉嫌涉嫌反競爭行為，遭法國反壟斷監管機關指控。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，知情人士透露，輝達（NVIDIA）將因涉嫌反競爭行為，受到法國反壟斷監管機關指控，這會使法國當局成為首個對輝達採取行動的執法機關。

去年9月法國當局對顯示卡產業進行突襲後，將提出所謂的調查意見書或控訴文件。消息人士稱，那次突襲搜查的目標就是輝達，這是對雲端運算進行更廣泛調查的結果。

在生成式AI應用程式ChatGPT問世後，業界對輝達的晶片需求大幅成長，引發大西洋兩岸的監管審查。

去年1份監管文件中，輝達表示，歐盟、中國和法國的監管機關都要求提供有關自家顯示卡的資訊。

法國監管機關在上週（6月28日）發布1份關於生成式人工智慧競爭的報告中，提到晶片供應商濫用的風險，除了對晶片產業依賴輝達CUDA晶片程式編寫軟體表達擔憂，也對輝達近期投資CoreWeave等專注於AI的雲端服務供應商感到不安。

法國當局和輝達均未回覆置評。違反法國反壟斷規定的公司可能面臨其全球年營業額10%的罰款，但企業也可以做出讓步，以避免罰款。

另外1知情人士告訴《路透》，美國司法部主導調查輝達，目前司法部正跟聯邦貿易委員會（FTC）分擔對大型科技公司的審查作業。

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