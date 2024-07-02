搭捷運就能看到 台積電高雄P1廠鋼構近完成

台積電高雄P1廠鋼構近完成，搭捷運就能看到。（圖擷自高雄好過日臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄廠第一座P1晶圓廠，鋼骨架構快速搭建，目前搭捷運就可看到一座巨大的廠房，浮現在半屏山腳下，鋼構已接近完成，預計今年底裝機，明年量產。

位於楠梓產業園區的台積電高雄廠，第一座P1廠工程正如期進行中，第二座P2廠的雜項執照，高市府也已核發給台積電；近期第三座廠的土地變更也獲通過，將可將進一步帶動高雄地方經濟繁榮。

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目前搭乘捷運，經過R17世運站到R19楠梓科技園區站之間，已可看到一座巨大的廠房，浮現在半屏山腳下，這就是鋼構接近完成的台積電高雄1廠，也是世界第二座2奈米製程工廠。

臉書粉專「高雄好過日」指出，正在趕工的台積電高雄2奈米廠原本2021年打算在中科建廠，但在台中都審遲遲未過，嚴重延宕，陳其邁就任高雄市長後，市府調整計畫，楠梓產業園區土壤整治原預定2033年完成，改為2023年中就能先交地給台積電，在全力趕工下，再提前到2022年5月完成交地，讓台積電在先進製程的調控上多了很大彈性，最終台積電高雄廠就從成熟製程改為先進製程。

「高雄好過日」指出，今年台積電再次宣布高雄將擴建第三廠，從台積電釋出計畫，到高雄把水電土地全部都準備好，讓都審環評都過關，只花了「5個月」，就是這種效率，讓高雄爭取到更多的投資。

市府表示，台積電P1廠預定今年硬體完工，明年量產；P2廠已經申請開工，市府會提供相關協助，可以滿足台積電在水電等方面的供應無虞，以目前園區的土地來評估，台積電高雄廠的規模最多是5座。

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