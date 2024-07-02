業績每況愈下 日媒：摩斯漢堡「二度」退出中國市場

日本摩斯漢堡日前傳出逐步撤出中國，有日媒消息指出，在陸續關閉於中國上海、福建等地的6間分店後，董事會於上月24日已決議要再次退出中國業務。（圖擷自日本摩斯漢堡官網）

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安心食品旗下摩斯漢堡將撤出中國

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本摩斯漢堡日前傳出逐步撤出中國，1日有日媒消息指出，在陸續關閉於中國上海、福建等地的6間分店後，董事會於上月24日已決議要再次退出中國業務。

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東元餐飲集團旗下的安心食品與日本合資經營的摩斯漢堡，日前傳出將逐步撤出中國市場，不過東元餐飲集團會長黃茂雄於上月26日表示，並非撤出中國，只是暫停，並且已進軍菲律賓展店。並指現在對岸情況不好，業績不好，也有很多地方可以加強。

不過昨日日本《讀賣新聞》報導指出，由於來自麥當勞、肯德基等美國主要餐飲公司的激烈競爭，讓業績每況愈下，日本摩斯漢堡於6月24日已經過董事會決議，退出中國業務，與台灣公司合資的中國分公司也已經展開清算作業。報導指在2015年的巔峰時期，在中國共有24間分店，原先目標是在上海市內達到100間分店，不過摩斯官方表示，「日本公司要在中國做漢堡這樣的餐點真的很難」。

報導提到，摩斯漢堡在1994年曾首度進軍中國市場，但在1997年就黯然撤出。目前在亞洲及大洋洲的8個國家和地區，摩斯共開了約450家門市，該公司似乎計畫將資源集中到擁有大量門市的國家和地區。

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